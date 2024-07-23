Підпалив квестовий автобус в Одесі: поліція викрила зловмисника

Правоохоронці затримали палія автобусу в Одесі. Фотоколлаж: Нацполіція

Поліція вже встановила особу порушника, який в центрі Одеси підпалив квестовий автобус. Слідство з'ясувало, що він був під дією наркотиків під час скоєння злочину, за який одеситу загрожує тюремний термін.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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В Одесі місцевий у стані наркотичного сп'яніння силою відчинив двері квестового автобусу, зайшов до салону і підпалив сидіння та оббивку стін запальничкою. Його затримали перехожі до прибуття правоохоронців. Коли ж на місце прибули поліцейські, то вони вилучили речові докази на місці події та направили їх на експертизу. Суму збитків встановлять за результатами слідства.

Згорілий салон автобусу в Одесі. Фото: Нацполіція

Автобус, який підпалив злочинець. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Під час затримання підозрюваний мав ознаки наркотичного сп'яніння, тому був направлений на медичне обстеження. Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

У злочинця вилучили запальничку. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що підпал стався на Соборній площі в Одесі у понеділок, 22 липня. Пожежа знищила передню частину автобуса. За інформацією ДСНС, площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Після інциденту в місцевих телеграм-каналах з'явилося відео, на якому чоловік стверджує, що підпал автобуса є його справою, оскільки він вважав, що це транспортний засіб ТЦК.

Ми також писали, що в Одесі невідомі не припиняють діяльність щодо підпалів автівок військовослужбовців, зараз такі інциденти трапляються майже не кожного дня. Днями вночі горіли дві машини у Київському районі міста, на місці працювали рятувальники.