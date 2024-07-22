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В Одесі чоловік сплутав квестовий автобус з автотранспортом ТЦК та підпалив його

22 липня 2024 23:31
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Одесі загорівся квестовий автобус — що відомо
Автобус, який загорівся в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Одесі на Соборній площі у понеділок, 22 липня, загорівся автобус для квестів. Очевидці затримали чоловіка, який, ймовірно, кинув невідомий предмет всередину транспортного засобу.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

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На момент початку загоряння всередині автобуса не було пасажирів. Одна з версій події припускає, що це був навмисний підпал. За попередніми даними, невідомий чоловік, проходячи повз автобус, кинув у нього якийсь предмет. Цю особу затримали перехожі до прибуття правоохоронців.

Пожежа знищила передню частину автобуса. За інформацією ДСНС, площа пожежі склала 10 квадратних метрів.

Підозрюваного доправили до територіального підрозділу поліції для подальшої роботи з ним. Водночас проводиться оцінка правової кваліфікації інциденту.

Після пожежі в місцевих телеграм-каналах з'явилося відео, на якому чоловік стверджує, що підпал автобуса є його справою, оскільки він вважав, що це транспортний засіб ТЦК. Наразі не відомо, чи затримала поліція цю особу.

Нагадаємо, голова Сергіївської сільради Білгород-Дністровського району підозрюється у заволодінні бюджетними коштами та відмиванні майна.

Також раніше на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики. 

Одеса пожежа ДСНС поліція Україна Одеська область автобуси ТЦК та СП

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