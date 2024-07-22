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В Одессе мужчина спутал квестовый автобус с автотранспортом ТЦК и поджег его

22 июля 2024 23:31
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Одессе загорелся квестовый автобус — что известно
Загоревшийся в Одессе автобус. Фото: ГУНП в Одесской области
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Одессе на Соборной площади в понедельник, 22 июля, загорелся квестовый автобус. Очевидцы задержали мужчину, вероятно, бросившего неизвестный предмет внутрь транспортного средства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

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К моменту начала возгорания внутри автобуса не было пассажиров. Одна из версий происшествия предполагает, что это был умышленный поджог. По предварительным данным, неизвестный мужчина, проходя мимо автобуса, бросил в него какой-то предмет. Это лицо задержали прохожие до прибытия правоохранителей.

Пожар уничтожил переднюю часть автобуса. По информации ГСЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Подозреваемый доставлен в территориальное подразделение полиции для дальнейшей работы с ним. В то же время проводится оценка правовой квалификации инцидента.

После пожара в местных телеграмм-каналах появилось видео, на котором мужчина утверждает, что поджог автобуса является его делом, поскольку он считал, что это транспортное средство ТЦК. Пока неизвестно, задержала ли полиция это лицо.

Напомним, глава Сергеевского сельсовета Белгород-Днестровского района подозревается в завладении бюджетными средствами и отмывании имущества.

Также ранее в Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.

Одесса пожар ГСЧС полиция Украина Одесская область автобусы ТЦК и СП

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