Поджег квестовый автобус в Одессе: полиция разоблачила злоумышленника

Правоохранители задержали поджигателя автобуса в Одессе. Фотоколлаж: Нацполиция

Полиция уже установила личность нарушителя, который в центре Одессы поджег квестовый автобус. Следствие выяснило, что он находился под действием наркотиков во время совершения преступления, за которое одесситу грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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В Одессе местный в состоянии наркотического опьянения силой открыл дверь квестового автобуса, зашел в салон и поджег сиденье и обивку стен зажигалкой. Его задержали прохожие до прибытия правоохранителей. Когда же на место прибыли полицейские, они изъяли вещественные доказательства на месте происшествия и направили их на экспертизу. Сумма ущерба будет установлена по результатам следствия.

Сгоревший салон автобуса в Одессе. Фото: Нацполиция

Автобус, который поджег преступник. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. При задержании подозреваемый имел признаки наркотического опьянения, поэтому был направлен на медицинское обследование. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

У преступника изъяли зажигалку. Фото: Нацполиция

Напомним, что поджог произошел на Соборной площади в Одессе в понедельник, 22 июля. Пожар уничтожил переднюю часть автобуса. По информации ГСЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров. После инцидента в местных телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина утверждает, что поджог автобуса является его делом, поскольку он считал, что это транспортное средство ТЦК.

Мы также писали, что в Одессе неизвестные не прекращают деятельность по поджогам автомобилей военнослужащих, сейчас такие инциденты случаются почти не каждый день. На днях ночью горело две машины в Киевском районе города, на месте работали спасатели.