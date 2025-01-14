Крим лишиться без води через наслідки катастрофи на Каховській ГЕС

Криму загрожує повне зневоднення. Фото ілюстративне: Крим.Реалії

Якщо не відновити Каховську ГЕС, Крим назавжди залишиться без води. Крім того, підрив росіянами дамби гідроелектростанції завдав великої шкоди аграрному сектору південних областей України.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Нестача води

За словами генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, зараз у всьому світі відчувається дефіцит прісної води. Україна тут не виключення. Брак води особливо відчуватиметься після завершення війни, коли треба буде відновлювати промисловість.

"Ми втратили для Криму воду назавжди. Якщо не відновити, це втрата для Криму, це втрата для Запорізької атомної станції — для ставків охолодження, які повинні постійно підпитуватися з Каховського водосховища", — говорить Ігор Сирота.

Він також зазначив, що промисловість і аграрний сектор Херсонщини після знищення дамби втратив до 94% води. Компенсувати ці втрати майже неможливо без відновлення водосховища. Ігор Сирота вважає що відновлювальні роботи обійдуться приблизно у 12 млрд євро.

Зазначимо, в цілому, за підрахунками Міністерства екології та природних ресурсів України, руйнування греблі Каховської ГЕС завдало збитків на 14 млрд доларів.

Нагадаємо, туристичний сезон цього літа у Криму зірваний через аварію нафтоналивних танкерів у Керченській протоці. Також ми повідомляли, що шторм розметав бонові загородження навколо Кримського мосту.