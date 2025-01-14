Крым останется без воды из-за последствий катастрофы на Каховской ГЭС

Крыму грозит полное обезвоживание. Фото иллюстративное: Крым.Реалии

Если не восстановить Каховскую ГЭС, Крым навсегда останется без воды. Кроме того, подрыв россиянами дамбы гидроэлектростанции нанес большой ущерб аграрному сектору южных областей Украины.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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Нехватка воды

По словам генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, сейчас во всем мире ощущается дефицит пресной воды. Украина здесь не исключение. Нехватка воды особенно будет ощущаться после завершения войны, когда надо будет восстанавливать промышленность.

"Мы потеряли для Крыма воду навсегда. Если не восстановить, это потеря для Крыма, это потеря для Запорожской атомной станции — для прудов охлаждения, которые должны постоянно подпитываться из Каховского водохранилища", — говорит Игорь Сирота.

Он также отметил, что промышленность и аграрный сектор Херсонщины после уничтожения дамбы потерял до 94% воды. Компенсировать эти потери почти невозможно без восстановления водохранилища. Игорь Сирота считает что восстановительные работы обойдутся примерно в 12 млрд евро.

Отметим, в целом, по подсчетам Министерства экологии и природных ресурсов Украины, разрушение плотины Каховской ГЭС нанесло ущерб на 14 млрд долларов.

Напомним, туристический сезон этим летом в Крыму сорван из-за аварии нефтеналивных танкеров в Керченском проливе. Также мы сообщали, что шторм разметал боновые заграждения вокруг Крымского моста.