Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Подрыв Каховской ГЭС — Крым навсегда остался без пресной воды arrow

Подрыв Каховской ГЭС — Крым навсегда остался без пресной воды

14 января 2025 16:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Крым останется без воды из-за последствий катастрофы на Каховской ГЭС
Крыму грозит полное обезвоживание. Фото иллюстративное: Крым.Реалии
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Если не восстановить Каховскую ГЭС, Крым навсегда останется без воды. Кроме того, подрыв россиянами дамбы гидроэлектростанции нанес большой ущерб аграрному сектору южных областей Украины.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Читайте также:

Нехватка воды

По словам генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, сейчас во всем мире ощущается дефицит пресной воды. Украина здесь не исключение. Нехватка воды особенно будет ощущаться после завершения войны, когда надо будет восстанавливать промышленность.

"Мы потеряли для Крыма воду навсегда. Если не восстановить, это потеря для Крыма, это потеря для Запорожской атомной станции — для прудов охлаждения, которые должны постоянно подпитываться из Каховского водохранилища", — говорит Игорь Сирота.

Он также отметил, что промышленность и аграрный сектор Херсонщины после уничтожения дамбы потерял до 94% воды. Компенсировать эти потери почти невозможно без восстановления водохранилища. Игорь Сирота считает что восстановительные работы обойдутся примерно в 12 млрд евро.

Отметим, в целом, по подсчетам Министерства экологии и природных ресурсов Украины, разрушение плотины Каховской ГЭС нанесло ущерб на 14 млрд долларов.

Напомним, туристический сезон этим летом в Крыму сорван из-за аварии нефтеналивных танкеров в Керченском проливе. Также мы сообщали, что шторм разметал боновые заграждения вокруг Крымского моста.

Одесса Крым вода Каховская ГЭС катастрофа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

17:42 В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника

17:35 Снегопады с дождем — где синоптики прогнозируют непогоду завтра

17:29 В Одессе ищут управляющего для легендарного санатория Горького

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:25 Цены выгодные, а спроса нет — что произошло с рынком недвижимости

17:22 На Закарпатье мужчина якобы украл деньги в ТЦК — комментарий ГБР

17:01 Зеленский объяснил, почему он против мобилизации 18-летних

17:00 В Харькове раздались взрывы

16:59 Почти 7 тыс. грн штрафа — кого накажут за одежду в 2025 году

17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

17:42 В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника

17:35 Снегопады с дождем — где синоптики прогнозируют непогоду завтра

17:29 В Одессе ищут управляющего для легендарного санатория Горького

17:25 Цены выгодные, а спроса нет — что произошло с рынком недвижимости

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:22 На Закарпатье мужчина якобы украл деньги в ТЦК — комментарий ГБР

17:01 Зеленский объяснил, почему он против мобилизации 18-летних

17:00 В Харькове раздались взрывы

16:59 Почти 7 тыс. грн штрафа — кого накажут за одежду в 2025 году

16:40 Полесье объявило о трансфере еще одного игрока из Европы

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно