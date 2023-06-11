Підрив Каховської ГЕС: стан водойм на Миколаївщині
Станом на 11 червня стан води у річці Інгулець в межах допустимих концентрацій.Такі ж показники й в Дніпро-Бузькому лимані.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
За результатами лабораторних досліджень проб, відібраних 10 червня 2023 року, вода в річці Інгулець та Дніпрово-Бузькому лимані в межах допустимих концентрацій.
Місця відбору проб
- річка Інгулець біля автомобільного мосту;
- річка Інгулець, місто Снігурівка;
- Дніпро-Бузький лиман біля села Дмитрівка;
- Дніпро-Бузький лиман біля села Іванівка;
- Дніпро-Бузький лиман, місто Очаків;
- Бузький лиман, мікрорайон Намив.
"За результатами лабораторних досліджень не встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій в річці Інгулець. Спостерігається швидке опріснення річки, зниження вмісту сухого залишку, підвищені значення якого були, за результатами багаторічних спостережень, характерні для Інгульця",— йдеться у повідомленні.
У Дніпро-Бузькому лимані показники в межах гранично допустимих концентрацій.
Зазначимо, через засміченість одеського узбережжя, правоохоронці просять громадян утриматися від відвідування водойми Одеської області. Повеневі потоки можуть нести отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.
Нагадаємо, на Одещині екологи зафіксували погіршення стану морської води. Наразі показник солоності нижче норми майже у 3 рази, що може негативно вплинути на стан водойми.