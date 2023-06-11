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Підрив Каховської ГЕС: стан водойм на Миколаївщині

11 червня 2023 15:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Підрив Каховської ГЕС: стан водойм на Миколаївщині
Відбір води для аналізу. Фото: Миколаївська ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 11 червня стан води у річці Інгулець в межах допустимих концентрацій.Такі ж показники й в Дніпро-Бузькому лимані.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

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За результатами лабораторних досліджень проб, відібраних 10 червня 2023 року, вода  в річці Інгулець та Дніпрово-Бузькому лимані в межах допустимих концентрацій.

Місця відбору проб 

  • річка Інгулець біля автомобільного мосту;
  • річка Інгулець, місто Снігурівка; 
  • Дніпро-Бузький лиман біля села Дмитрівка; 
  • Дніпро-Бузький лиман біля села Іванівка; 
  • Дніпро-Бузький лиман, місто Очаків; 
  • Бузький лиман, мікрорайон Намив. 

"За результатами лабораторних досліджень не встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій в річці Інгулець. Спостерігається швидке опріснення річки, зниження вмісту сухого залишку, підвищені значення якого були, за результатами багаторічних спостережень, характерні для Інгульця",— йдеться у повідомленні.

У Дніпро-Бузькому лимані показники в межах гранично допустимих концентрацій.

Зазначимо, через засміченість одеського узбережжя, правоохоронці просять громадян утриматися від відвідування водойми Одеської області. Повеневі потоки можуть нести отруйні речовини, що становлять небезпеку для людей і тварин.

Нагадаємо, на Одещині екологи зафіксували погіршення стану морської води. Наразі показник солоності нижче норми майже у 3 рази, що може негативно вплинути на стан водойми.

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