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Подрыв Каховской ГЭС: состояние водоемов в Николаевской области

11 июня 2023 15:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Подрыв Каховской ГЭС: состояние водоемов в Николаевской области
Отбор воды для анализа. Фото: Николаевская ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 11 июня состояние воды в реке Ингулец в пределах допустимых концентраций. Такие же показатели и в Днепро-Бугском лимане.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

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По результатам лабораторных исследований проб, отобранных 10 июня 2023, вода в реке Ингулец и Днепрово-Бугском лимане в пределах допустимых концентраций.

Места отбора проб

  • река Ингулец у автомобильного моста;
  • река Ингулец, город Снигиревка;
  • Днепро-Бугский лиман возле села Дмитровка;
  • Днепро-Бугский лиман возле села Ивановка;
  • Днепро-Бугский лиман, город Очаков;
  • Бугский лиман, микрорайон Намыв.

"По результатам лабораторных исследований не установлено превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец. Наблюдается быстрое опреснение реки, снижение содержания сухого остатка, повышенные значения которого были, по результатам многолетних наблюдений, характерны для Ингульца", — говорится в сообщении.

В Днепро-Бугском лимане показатели в пределах предельно допустимых концентраций.

Отметим, из-за засоренности одесского побережья правоохранители просят граждан воздержаться от посещения водоема Одесской области. Паводковые потоки могут нести ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.

Напомним, в Одесской области экологи зафиксировали ухудшение состояния морской воды. Пока показатель солености ниже нормы почти в 3 раза, что может негативно повлиять на состояние водоема.

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