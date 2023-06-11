Подрыв Каховской ГЭС: состояние водоемов в Николаевской области

Отбор воды для анализа. Фото: Николаевская ОВА

По состоянию на 11 июня состояние воды в реке Ингулец в пределах допустимых концентраций. Такие же показатели и в Днепро-Бугском лимане.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

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По результатам лабораторных исследований проб, отобранных 10 июня 2023, вода в реке Ингулец и Днепрово-Бугском лимане в пределах допустимых концентраций.

Места отбора проб

река Ингулец у автомобильного моста;

река Ингулец, город Снигиревка;

Днепро-Бугский лиман возле села Дмитровка;

Днепро-Бугский лиман возле села Ивановка;

Днепро-Бугский лиман, город Очаков;

Бугский лиман, микрорайон Намыв.

"По результатам лабораторных исследований не установлено превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец. Наблюдается быстрое опреснение реки, снижение содержания сухого остатка, повышенные значения которого были, по результатам многолетних наблюдений, характерны для Ингульца", — говорится в сообщении.

В Днепро-Бугском лимане показатели в пределах предельно допустимых концентраций.

Отметим, из-за засоренности одесского побережья правоохранители просят граждан воздержаться от посещения водоема Одесской области. Паводковые потоки могут нести ядовитые вещества, представляющие опасность для людей и животных.

Напомним, в Одесской области экологи зафиксировали ухудшение состояния морской воды. Пока показатель солености ниже нормы почти в 3 раза, что может негативно повлиять на состояние водоема.