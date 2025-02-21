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Підривника авто на проспекті Шевченка затримано — хто він

21 лютого 2025 13:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затримали підозрюваного у підриві авто в Одесі
Прокуратура Одеської області. Фото ілюстративне: УСІ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Поліція затримала підозрюваного у підриві Lexus військового прокурора вчора, 20 лютого на проспекті Шевченко. Ним виявився 18–річний переселенець із Херсона, якого завербували спецслужби РФ.

Про це повідомляють одеські ЗМІ, посилаючись на особисті джерела в правоохоронних органах.

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Подробиці справи

Чоловік перебував у пошуках легких грошей, тому й спокусився на ризикований підробіток. За даними джерел, підозрюваний постійно перебував на відеозв'язку із кураторами з РФ. Автомобіль, під який фігурант заклав вибухівку, належить службовцю, який раніше обіймав посаду керівника групи спеціалізованої військової прокуратури. На щастя, крім самого авто та двох сусідніх, ніхто не постраждав.

Затримали підозрюваного у підриві авто військовго прокурора - фото 1
Підірване авто. Фото: ГУНП в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про непридатність до служби за 8 тисяч доларів. А також про суд над чоловіком, який не прийшов за повісткою.

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