Затримали підозрюваного у підриві авто в Одесі

Прокуратура Одеської області. Фото ілюстративне: УСІ

Поліція затримала підозрюваного у підриві Lexus військового прокурора вчора, 20 лютого на проспекті Шевченко. Ним виявився 18–річний переселенець із Херсона, якого завербували спецслужби РФ.

Про це повідомляють одеські ЗМІ, посилаючись на особисті джерела в правоохоронних органах.

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Подробиці справи

Чоловік перебував у пошуках легких грошей, тому й спокусився на ризикований підробіток. За даними джерел, підозрюваний постійно перебував на відеозв'язку із кураторами з РФ. Автомобіль, під який фігурант заклав вибухівку, належить службовцю, який раніше обіймав посаду керівника групи спеціалізованої військової прокуратури. На щастя, крім самого авто та двох сусідніх, ніхто не постраждав.

Підірване авто. Фото: ГУНП в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про непридатність до служби за 8 тисяч доларів. А також про суд над чоловіком, який не прийшов за повісткою.