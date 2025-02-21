Затримали підозрюваного у підриві авто в Одесі

Підривника авто на проспекті Шевченка затримано — хто він
Поліція затримала підозрюваного у підриві Lexus військового прокурора вчора, 20 лютого на проспекті Шевченко. Ним виявився 18–річний переселенець із Херсона, якого завербували спецслужби РФ.
Про це повідомляють одеські ЗМІ, посилаючись на особисті джерела в правоохоронних органах.
Подробиці справи
Чоловік перебував у пошуках легких грошей, тому й спокусився на ризикований підробіток. За даними джерел, підозрюваний постійно перебував на відеозв'язку із кураторами з РФ. Автомобіль, під який фігурант заклав вибухівку, належить службовцю, який раніше обіймав посаду керівника групи спеціалізованої військової прокуратури. На щастя, крім самого авто та двох сусідніх, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про непридатність до служби за 8 тисяч доларів. А також про суд над чоловіком, який не прийшов за повісткою.
Читайте Новини.LIVE!