Задержали подозреваемого в подрыве авто в Одессе

Прокуратура Одесской области. Фото иллюстративное: УСИ

Полиция задержала подозреваемого в подрыве Lexus военного прокурора вчера, 20 февраля на проспекте Шевченко. Им оказался 18-летний переселенец из Херсона, которого завербовали спецслужбы РФ.

Об этом сообщают одесские СМИ, ссылаясь на личные источники в правоохранительных органах.

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Подробности дела

Мужчина находился в поисках легких денег, из-за чего и соблазнился на рискованную подработку. По данным источников, подозреваемый постоянно находился на видеосвязи с кураторами из РФ. Автомобиль, под который фигурант заложил взрывчатку, принадлежит служащему, который ранее занимал должность руководителя группы специализированной военной прокуратуры. К счастью, кроме самого авто и двух соседних, никто не пострадал.

Взорванное авто. Фото: ГУНП в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о непригодности к службе за 8 тысяч долларов. А также о суде над мужчиной, который не пришел по повестке.