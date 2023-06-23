Підробляли елітні бренди: на Одещині розкрито підпільний цех

Обшуки в підпільному цеху. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Під час проведення спільної операції співробітники Подільського прикордонного загону, Служби безпеки України та Національної гвардії України виявили підпільний цех з виготовлення контрафактної продукції у селі Кучурган на Одещині. В цілому було затримано товари на пів мільйона гривень.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Під час обшуків у приватному будинку зловмисників правоохоронні органи виявили приблизно 250 літрів прозорої рідини з запахом спирту та понад 6,3 тисячі пачок цигарок різних марок без акцизних марок. Крім того, спеціальна група знайшла етикетки відомих брендів елітних алкогольних напоїв та порожні пляшки.

Речові докази злочину. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Злочинці планували збут сумнівної продукції на місцевих ринках. Зараз товар конфіскований, а правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити всі обставини справи та залучити винних до відповідальності.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області розкрили та припинили діяльність підпільного цеху, який займався незаконним виробництвом алкогольних напоїв. Крім того, було встановлено систему збуту продукції, де "елітний алкоголь" реалізовувався через торгові точки регіону та відправлявся клієнтам поштою.