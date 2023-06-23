Подделывали элитные бренды: в Одесской области раскрыт подпольный цех

Обыски в подпольном цехе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В ходе совместной операции сотрудники Подольского пограничного отряда, Службы безопасности Украины и Национальной гвардии Украины обнаружили подпольный цех по изготовлению контрафактной продукции в селе Кучурган в Одесской области. В общей сложности были задержаны товары на полмиллиона гривен.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины .

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Во время обысков в частном доме злоумышленников правоохранительные органы обнаружили около 250 литров прозрачной жидкости с запахом спирта и более 6,3 тысяч пачек сигарет разных марок без акцизных марок. Кроме того, специальная группа обнаружила этикетки известных брендов элитных алкогольных напитков и пустые бутылки.

Вещественные доказательства преступления. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Преступники планировали сбыт сомнительной продукции на местных рынках. Сейчас товар конфискован, а правоохранители производят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства дела и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области раскрыли и прекратили деятельность подпольного цеха, занимавшегося незаконным производством алкогольных напитков. Кроме того, была установлена система сбыта продукции, где элитный алкоголь реализовывался через торговые точки региона и отправлялся клиентам по почте.