Рівень води у Дунаї на Одещині — актуальна ситуація та прогнози

Річка Дунай на Одещині. Фото: Держекоінспекція

Дощі, що пройшли останні кілька днів, викликали занепокоєння та багато обговорень. Люди хвилюються через ймовірне підвищення рівня Дунаю на півдні та загрозу підтоплення. ​Екологи ж запевняють, що загрози поки немає, ситуація контрольована.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Підняття води в Дунаї

Протягом останнього тижня у соцмережах з’являлися попередження про ймовірне раптове підвищення рівня Дунаю на Одещині. Після перевірки Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу заявила, що загрози немає. За даними Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії ДСНС, рівень води нині становить: у Рені — 95 см, в Ізмаїлі — 73 см, у Кілії — 47 см, у Вилковому — 78 см. Це нижче за багаторічні показники та значно нижче за небезпечні межі. У листопаді підвищення до критичних відміток не прогнозували.

В Ізмаїльському управлінні водного господарства додають, що найближчими днями вода продовжить спадати приблизно на 5–7 сантиметрів щодня. Гідрологічна ситуація спокійна, а низькі рівні не створюють ризиків для гідроспоруд.

"Інформація про різке підняття рівня Дунаю не підтверджується. Стан річки залишається стабільним та безпечним як для населення, так і для водогосподарського сектору", — зазначили в Держекоінспекції.

