Україна
Підтоплення на Одещині — чи є найближчим часом ризики

Підтоплення на Одещині — чи є найближчим часом ризики

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 12:23
Оновлено: 12:09
Рівень води у Дунаї на Одещині — актуальна ситуація та прогнози
Річка Дунай на Одещині. Фото: Держекоінспекція

Дощі, що пройшли останні кілька днів, викликали занепокоєння та багато обговорень. Люди хвилюються через ймовірне підвищення рівня Дунаю на півдні та загрозу підтоплення. ​Екологи ж запевняють, що загрози поки немає, ситуація контрольована.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Підняття води в Дунаї

Протягом останнього тижня у соцмережах з’являлися попередження про ймовірне раптове підвищення рівня Дунаю на Одещині. Після перевірки Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу заявила, що загрози немає. За даними Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії ДСНС, рівень води нині становить: у Рені — 95 см, в Ізмаїлі — 73 см, у Кілії — 47 см, у Вилковому — 78 см. Це нижче за багаторічні показники та значно нижче за небезпечні межі. У листопаді підвищення до критичних відміток не прогнозували.

В Ізмаїльському управлінні водного господарства додають, що найближчими днями вода продовжить спадати приблизно на 5–7 сантиметрів щодня. Гідрологічна ситуація спокійна, а низькі рівні не створюють ризиків для гідроспоруд.

"Інформація про різке підняття рівня Дунаю не підтверджується. Стан річки залишається стабільним та безпечним як для населення, так і для водогосподарського сектору", — зазначили в Держекоінспекції.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одеса може піти під воду через глобальне потепління. Також ми писали, через війну у Чорному морі гинуть дельфіни.

Одеса Одеська область вода Дунай потоп
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
