Уровень воды в Дунае в Одесской области - актуальная ситуация и прогнозы

Река Дунай в Одесской области. Фото: Госэкоинспекция

Дожди, прошедшие последние несколько дней, вызвали беспокойство и много обсуждений. Люди волнуются из-за вероятного повышения уровня Дуная на юге и угрозы подтопления. Экологи же уверяют, что угрозы пока нет, ситуация контролируемая.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

Поднятие воды в Дунае

В течение последней недели в соцсетях появлялись предупреждения о вероятном внезапном повышении уровня Дуная в Одесской области. После проверки Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа заявила, что угрозы нет. По данным Дунайской гидрометеорологической обсерватории ГСЧС, уровень воды сейчас составляет: в Рени — 95 см, в Измаиле — 73 см, в Килии — 47 см, в Вилково — 78 см. Это ниже многолетних показателей и значительно ниже опасных пределов. В ноябре повышение до критических отметок не прогнозировали.

В Измаильском управлении водного хозяйства добавляют, что в ближайшие дни вода продолжит спадать примерно на 5-7 сантиметров ежедневно. Гидрологическая ситуация спокойная, а низкие уровни не создают рисков для гидросооружений.

"Информация о резком поднятии уровня Дуная не подтверждается. Состояние реки остается стабильным и безопасным как для населения, так и для водохозяйственного сектора", — отметили в Госэкоинспекции.

