Одесита засудили до ув'язнення за проросійську пропаганду - СБУ

Одесита засудили до ув'язнення за підтримку окупантів. Фото: СБУ

Одесита визнали винним та засудили за поширення антиукраїнської пропаганди у соціальній мережі. Чоловік активно підтримував збройну агресію Росії проти України та репостив закликів російських пропагандистів.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

Читайте також:

Деталі злочину

У своїх дописах одесит вихваляв російських окупантів, виправдовував їхні злочинні дії та схвалював проведення так званої "спецоперації", а також розпалював національну ненависть. Окрім цього, зловмисник публікував як власний деструктивний контент, так і репости матеріалів "топових" російських пропагандистів.

Яке покарання обрали

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав одесита винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

Чоловікові призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що жительку Миколаєва визнали винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у поширюванні проросійських дописів. Злочинка проведе за ґратами вісім років.

Також ми писали, що жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.