Одессита приговорили к заключению за пророссийскую пропаганду - СБУ

Поддерживал пророссийских пропагандистов — одессита приговорили к тюрьме
Одессита признали виновным и осудили за распространение антиукраинской пропаганды в социальной сети. Человек активно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины и репостил призывы российских пропагандистов.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.
Детали преступления
В своих постах одессит восхвалял российских окупантов, оправдывал их преступные действия и одобрял проведение так называемой "спецоперации", а также разжигал национальную ненависть. Кроме того, злоумышленник публиковал как собственный деструктивный контент, так и репосты материалов "топовых" российских пропагандистов.
Какое наказание избрали
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал одессита виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства);
- ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные повторно).
Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Напомним, что жительница Николаева признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в распространении пророссийских сообщений. Преступница проведет за решеткой восемь лет.
Также мы писали, что жителя Херсонщины осудили за государственную измену — он перешел на сторону оккупантов и занимал должность в оккупационной администрации. Суд определил ему наказание в виде заключения под стражу без права внесения залога.
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