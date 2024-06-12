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Поддерживал пророссийских пропагандистов — одессита приговорили к тюрьме

12 июня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одессита приговорили к заключению за пророссийскую пропаганду - СБУ
Одессита приговорили к заключению за поддержку оккупантов. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одессита признали виновным и осудили за распространение антиукраинской пропаганды в социальной сети. Человек активно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины и репостил призывы российских пропагандистов.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали преступления

В своих постах одессит восхвалял российских окупантов, оправдывал их преступные действия и одобрял проведение так называемой "спецоперации", а также разжигал национальную ненависть. Кроме того, злоумышленник публиковал как собственный деструктивный контент, так и репосты материалов "топовых" российских пропагандистов.

Какое наказание избрали

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал одессита виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства);
  • ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные повторно).

Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, что жительница Николаева признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в распространении пророссийских сообщений. Преступница проведет за решеткой восемь лет.

Также мы писали, что жителя Херсонщины осудили за государственную измену — он перешел на сторону оккупантов и занимал должность в оккупационной администрации. Суд определил ему наказание в виде заключения под стражу без права внесения залога.

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