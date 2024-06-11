Поширювала проросійські матеріали: жительку Миколаєва засудили

Жінку затримали за протиправну діяльність. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Мешканку Миколаєва визнали винною в тому, що вона писала та поширювала проросійськи матеріали. У своїх постах жінка підтримувала окупацію частини України та не визнавала її територіальної цілісності.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі справи

42-річна жінка працювала в одному з освітніх закладів Миколаєва та вступила у контакт з представником держави-агресора. Через свої проросійські погляди та особисті інтереси вона погодилася стати редактором групи в забороненій соціальній мережі, де розміщувала статті, що були спрямовані проти України.

У дописах колаборантка принижувала українську державність та український народ, закликала до зміни меж території та державного кордону України, виправдовувала дії рросіян та тимчасову окупацію частини території України. Окрім цього, вона писала про велич РФ, яка начебто історично має право на південні землі України, у тому числі Миколаїв.

Рішення суду

Жительку Миколаєва визнали винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування тимчасової окупації частини території України (ч.ч. 1, 2 ст. 110, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2КК України). Суд призначив жінці покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Випадки співпраці за ворогом

Ми раніше писали, що у Білгород-Дністровському затримали чоловіка, який підозрюється у махінації з російськими рублями. Він протягом тривалого часу конвертував валюту агресорів на гривні та навпаки.

Також жителя Херсонщини засудили за державну зраду — він перейшов на сторону окупантів та обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Суд визначив йому покарання у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.