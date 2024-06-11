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Писала о величии России и ждала оккупации юга — в Николаеве осудили коллаборантку

11 июня 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Распространяла пророссийские материалы: жительницу Николаева осудили
Женщина была задержана за противоправную деятельность. Фото: Николаевская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Жительницу Николаева признали виновной в том, что она писала и распространяла пророссийские материалы. В своих постах женщина поддерживала оккупацию части Украины и не признавала ее территориальную целостность.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали дела

42-летняя женщина работала в одном из образовательных учреждений Николаева и вступила в контакт с представителем государства-агрессора. Из-за своих пророссийских взглядов и личных интересов она согласилась стать редактором группы в запрещенной социальной сети, где размещала статьи, направленные против Украины.

В сообщениях коллаборантка унижала украинскую государственность и украинский народ, призвала к изменению границ территории и государственной границы Украины, оправдывала действия россиян и временную оккупацию части территории Украины. Кроме этого, она писала о величии РФ, якобы исторически имеющей право на южные земли Украины, в том числе Николаев.

Решение суда

Жительницу Николаева признали виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и распространении материалов, в которых содержится оправдание временной оккупации части территории Украины (ч.ч. 1, 2 ст. 110, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2КК Украины). Суд назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы ранее писали, что в Белгород-Днестровском задержали мужчину, подозреваемого в махинации с российскими рублями. Он долгое время конвертировал валюту агрессоров на гривны и наоборот.

Также жителя Херсонщины осудили за государственную измену — он перешел на сторону оккупантов и занимал должность в оккупационной администрации. Суд определил ему наказание в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Одесская область
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