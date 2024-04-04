Підтримував росіян та вірив у дружбу народів — на Одещині розвернули іноземця

Фотографії телефону іноземця. Фото: ДПСУ

Молдованин намагався в'їхати до України, аге його розвернули у пункті пропуску в Одеській області. Причиною стало те, що чоловік виявився прихильником російської влади.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Деталі інциденту

У пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили у іноземця в телефоні проросійський контент. 46-річний громадянин Молдови зберігав матеріали проросійського характеру, а також полюбляв публікації, які дискредитують владу України.



Фотографії телефону іноземця. Фото: ДПСУ

Який вирок

Громадянина Молдови відправили назад. Окрім цього, відтепер йому заборонено в'їзд до України.

Раніше ми писали про те, що на прикордонному пункті "Старокозаче" фахівці виявили у громадянина Молдови заборонену символіку та незадекларовану валюту. За пропаганду тоталітарного режиму іноземцю заборонили в'їзд до України.

Також ми повідомляли, що житель Одеської області підтримував ворога, працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.