Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Підтримував росіян та вірив у дружбу народів — на Одещині розвернули іноземця arrow

Підтримував росіян та вірив у дружбу народів — на Одещині розвернули іноземця

4 квітня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Підтримував росіян та вірив у дружбу народів — на Одещині розвернули іноземця
Фотографії телефону іноземця. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Молдованин намагався в'їхати до України, аге його розвернули у пункті пропуску в Одеській області. Причиною стало те, що чоловік виявився прихильником російської влади.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

Деталі інциденту

У  пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили у іноземця в телефоні проросійський контент. 46-річний громадянин Молдови зберігав матеріали проросійського характеру, а також полюбляв публікації, які дискредитують владу України. 
 

Підтримував росіян та вірив у дружбу народів — на Одещині розвернули іноземця - фото 1
Фотографії телефону іноземця. Фото: ДПСУ

Який вирок

Громадянина Молдови відправили назад. Окрім цього, відтепер йому заборонено в'їзд до України.

Раніше ми писали про те, що на прикордонному пункті "Старокозаче" фахівці виявили у громадянина Молдови заборонену символіку та незадекларовану валюту. За пропаганду тоталітарного режиму іноземцю заборонили в'їзд до України.

Також ми повідомляли, що житель Одеської області підтримував ворога, працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

Одеса
Молдова
КПП
росіяни
прикордонники
пропаганда
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК