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Поддерживал россиян и верил в дружбу народов — в Одесской области развернули иностранца

4 апреля 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Поддерживал россиян и верил в дружбу народов — в Одесской области развернули иностранца
Фотография телефона иностранца. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Молдованин пытался въехать в Украину, но его развернули в пункте пропуска в Одесской области. Причиной стало то, что мужчина оказался поклонником российской власти.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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В пункте пропуска "Староказачье" пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили у иностранца в телефоне пророссийский контент. 46-летний гражданин Молдовы хранил материалы пророссийского характера, а также любил публикации, дискредитирующие власти Украины.

Поддерживал россиян и верил в дружбу народов — в Одесской области развернули иностранца - фото 1
Фотография телефона иностранца. Фото: ГНСУ

Какой приговор

Гражданин Молдовы отправили обратно. Кроме этого, теперь ему запрещен въезд в Украину.

Ранее мы писали о том, что на пограничном пункте "Староказаче" специалисты обнаружили у гражданина Молдовы запрещенную символику и незадекларированную валюту. За пропаганду тоталитарного режима иностранцу запретили въезд в Украину.

Также мы сообщали, что житель Одесской области поддерживал врага, работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.

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