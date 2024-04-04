Поддерживал россиян и верил в дружбу народов — в Одесской области развернули иностранца

Фотография телефона иностранца. Фото: ГПСУ

Молдованин пытался въехать в Украину, но его развернули в пункте пропуска в Одесской области. Причиной стало то, что мужчина оказался поклонником российской власти.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Детали инцидента

В пункте пропуска "Староказачье" пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили у иностранца в телефоне пророссийский контент. 46-летний гражданин Молдовы хранил материалы пророссийского характера, а также любил публикации, дискредитирующие власти Украины.

Фотография телефона иностранца. Фото: ГНСУ

Какой приговор

Гражданин Молдовы отправили обратно. Кроме этого, теперь ему запрещен въезд в Украину.

Ранее мы писали о том, что на пограничном пункте "Староказаче" специалисты обнаружили у гражданина Молдовы запрещенную символику и незадекларированную валюту. За пропаганду тоталитарного режима иностранцу запретили въезд в Украину.

Также мы сообщали, что житель Одесской области поддерживал врага, работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.