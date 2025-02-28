Підвищення мінімальної зарплати в Україні

Люди на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Очікується що вже цього року планується зростання виплат у три етапи, що в підсумку може додати 3 184 грн до мінімалки. Однак виникає питання: чи дійсно це призведе до підвищення білих зарплат, чи, навпаки, збільшення податкового навантаження зменшить суму, яку працівники отримуватимуть на руки?

На ці питання спеціально для журналістів Новини.LIVE відповів економіст Едуард Каражия.

Читайте також:

Біла зарплата

Біла зарплата — це гарантія стабільного доходу та можливість планувати власний бюджет. Проте зі зростанням податків навіть підвищення мінімалки не завжди означає, що зарплата після вирахування також зросте.

"Бюджетна сфера всю зарплату отримує білою, тут буде все більше. По-друге, нарахування на цю білу зарплату теж буде більше, і місцеві органи будуть в бюджет отримувати більше податків на заробітну плату. Ми знаємо, що 60% доходу фізосіб, на зарплату — це місцеві бюджети", — каже економіст Едуард Каражия.

Економіст Едуард Каражия про збільшення білої зарплати. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд

Збільшення білих зарплат означає, що зростуть і відрахування до Пенсійного фонду. Теоретично це мало б зменшити дефіцит, проте ситуація не така однозначна. Можуть спіткати такі витрати, що дефіцит пенсійного фонду буде значно більший, ніж зараз.

"Зараз, наскільки я пам'ятаю, більш як 200 мільярдів — дефіцит пенсійного фонду, це дуже велика сума. По-друге, не тільки бюджетна сфера, є комерційні структури, і вони повинні будуть теж мінімальну зарплату підвищити", — зазначив експерт.

Експерт Едуард Каражия про ризики для пенсійного фонду. Фото: Новини.LIVE

Зростання цін

Збільшення мінімальної зарплати не обов’язково спричинить стрімке зростання цін, адже значну частину навантаження візьме на себе бюджет. Проте бізнес традиційно готується до таких змін заздалегідь.

"В нас завжди так. Коли ми чуємо, що заробітна плата мінімально зростає, то наш бізнес робить все на два кроки вперед. Якщо з 1 квітня заробітна плата буде вищою, вони вже умовно з 15 березня, може з 1 березня, будуть робити так, щоб ціни були вищі, тому що треба підготуватися", — каже економіст Едуард Каражия.

Економіст Едуард Каражия про зростання цін. Фото: Новини.LIVE

Підвищення мінімальної зарплати може призвести до зростання білих зарплат, але водночас збільшить податкове навантаження та створить нові ризики для бюджету. Крім того, бізнес може відреагувати підвищенням цін ще до фактичного зростання виплат. Отже, наскільки це буде вигідним для громадян — питання залишається відкритим.

Раніше ми писали про тарифи комунальних послуг на березень. А також про те, чим дивують продавці та які ціни на одеському Привозі.