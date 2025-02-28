Повышение минимальной зарплаты в Украине — какими будут цены
Ожидается, что уже в этом году планируется рост выплат в три этапа, что в итоге может добавить 3 184 грн к минималке. Однако возникает вопрос: действительно ли это приведет к повышению белых зарплат или, наоборот, увеличение налоговой нагрузки уменьшит сумму, которую работники будут получать на руки?
На эти вопросы специально для журналистов Новини.LIVE ответил экономист Эдуард Каражия.
Белая зарплата
Белая зарплата — это гарантия стабильного дохода и возможность планировать собственный бюджет. Однако с ростом налогов даже повышение минималки не всегда означает, что зарплата после вычета также возрастет.
"Бюджетная сфера всю зарплату получает белой, здесь будет все больше. Во-вторых, начисления на эту белую зарплату тоже будет больше, и местные органы будут в бюджет получать больше налогов на заработную плату. Мы знаем, что 60% дохода физлиц, на зарплату — это местные бюджеты", — говорит экономист Эдуард Каражия.
Пенсионный фонд
Увеличение белых зарплат означает, что вырастут и отчисления в Пенсионный фонд. Теоретически это должно было бы уменьшить дефицит, однако ситуация не так однозначна. Могут постигнуть такие расходы, что дефицит пенсионного фонда будет значительно больше, чем сейчас.
"Сейчас, насколько я помню, более 200 миллиардов — дефицит пенсионного фонда, это очень большая сумма. Во-вторых, не только бюджетная сфера, есть коммерческие структуры, и они должны будут тоже минимальную зарплату поднять", — отметил эксперт.
Рост цен
Увеличение минимальной зарплаты не обязательно повлечет стремительный рост цен, ведь значительную часть нагрузки возьмет на себя бюджет. Однако бизнес традиционно готовится к таким изменениям заранее.
"У нас всегда так, когда мы слышим, что заработная плата минимально растет, то наш бизнес делает все на два шага вперед. Если с 1 апреля заработная плата будет выше, они уже условно с 15 марта, может с 1 марта, будут делать так, чтобы цены были выше, потому что надо подготовиться", — говорит экономист Эдуард Каражия.
Повышение минимальной зарплаты может привести к росту белых зарплат, но одновременно увеличит налоговую нагрузку и создаст новые риски для бюджета. Кроме того, бизнес может отреагировать повышением цен еще до фактического роста выплат. Так что, насколько это будет выгодным для граждан — вопрос остается открытым.
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