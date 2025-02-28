Повышение минимальной зарплаты в Украине

Люди на улице города. Фото: Новини.LIVE

Ожидается, что уже в этом году планируется рост выплат в три этапа, что в итоге может добавить 3 184 грн к минималке. Однако возникает вопрос: действительно ли это приведет к повышению белых зарплат или, наоборот, увеличение налоговой нагрузки уменьшит сумму, которую работники будут получать на руки?

На эти вопросы специально для журналистов Новини.LIVE ответил экономист Эдуард Каражия.

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Белая зарплата

Белая зарплата — это гарантия стабильного дохода и возможность планировать собственный бюджет. Однако с ростом налогов даже повышение минималки не всегда означает, что зарплата после вычета также возрастет.

"Бюджетная сфера всю зарплату получает белой, здесь будет все больше. Во-вторых, начисления на эту белую зарплату тоже будет больше, и местные органы будут в бюджет получать больше налогов на заработную плату. Мы знаем, что 60% дохода физлиц, на зарплату — это местные бюджеты", — говорит экономист Эдуард Каражия.

Экономист Эдуард Каражия об увеличении белой зарплаты. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд

Увеличение белых зарплат означает, что вырастут и отчисления в Пенсионный фонд. Теоретически это должно было бы уменьшить дефицит, однако ситуация не так однозначна. Могут постигнуть такие расходы, что дефицит пенсионного фонда будет значительно больше, чем сейчас.

"Сейчас, насколько я помню, более 200 миллиардов — дефицит пенсионного фонда, это очень большая сумма. Во-вторых, не только бюджетная сфера, есть коммерческие структуры, и они должны будут тоже минимальную зарплату поднять", — отметил эксперт.

Эксперт Эдуард Каражия о рисках для пенсионного фонда. Фото: Новини.LIVE

Рост цен

Увеличение минимальной зарплаты не обязательно повлечет стремительный рост цен, ведь значительную часть нагрузки возьмет на себя бюджет. Однако бизнес традиционно готовится к таким изменениям заранее.

"У нас всегда так, когда мы слышим, что заработная плата минимально растет, то наш бизнес делает все на два шага вперед. Если с 1 апреля заработная плата будет выше, они уже условно с 15 марта, может с 1 марта, будут делать так, чтобы цены были выше, потому что надо подготовиться", — говорит экономист Эдуард Каражия.

Экономист Эдуард Каражия о росте цен. Фото: Новини.LIVE

Повышение минимальной зарплаты может привести к росту белых зарплат, но одновременно увеличит налоговую нагрузку и создаст новые риски для бюджета. Кроме того, бизнес может отреагировать повышением цен еще до фактического роста выплат. Так что, насколько это будет выгодным для граждан — вопрос остается открытым.

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