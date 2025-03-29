Пилова буря на Одещині та Миколаївщині — штормове попередження

Пилова буря уже на Миколаївщині — негода суне у бік Одеси (відео)
Сьогодні Миколаївщину накрила пилова буря, яка рухається у бік Одещини. В регіоні найближчим часом очікується погіршення погоди. Швидкість вітру може сягати 15-20 м/с. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Негода може вплинути на транспорт і якість повітря.
Про це у суботу, 29 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Негода на Одещині
29 березня синоптики попередили про пилову бурю в Миколаївській області. Вітер розносить пил і пісок, що погіршує видимість на дорогах. Очікується, що до кінця дня негода пошириться і на Одеську область.
Через сильний вітер можливі перебої в роботі комунальних служб, енергетичних компаній та будівельних підприємств. Водіям радять бути обережними через ускладнені умови руху, а мешканцям — уникати тривалого перебування на вулиці.
Мінна небезпека
Шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.
Контакти екстрених служб
- Медична допомога: 103
- Патрульна служба: 102
- Комунальна допомога: 15-01
Нагадаємо, сьогодні із самого ранку американські розвідувальні літаки патрулюють біля південних кордонів Одеської області. Також ми писали, що з Чорного моря дістали чоловіка, який ледь не втопився.
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