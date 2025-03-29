Пылевая буря в Одесской и Николаевской областях — штормовое предупреждение

Пылевая буря. Фото иллюстративное: flickr

Сегодня Николаевскую область накрыла пылевая буря, которая движется в сторону Одесской области. В регионе в ближайшее время ожидается ухудшение погоды. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Непогода может повлиять на транспорт и качество воздуха.

Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Предупреждение о пылевой буре. Фото: скриншот

Непогода в Одесской области

29 марта синоптики предупредили о пылевой буре в Николаевской области. Ветер разносит пыль и песок, что ухудшает видимость на дорогах. Ожидается, что до конца дня непогода распространится и на Одесскую область.

Из-за сильного ветра возможны перебои в работе коммунальных служб, энергетических компаний и строительных предприятий. Водителям советуют быть осторожными из-за осложненных условий движения, а жителям — избегать длительного пребывания на улице.

Минная опасность

Шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Контакты экстренных служб

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, сегодня с самого утра американские разведывательные самолеты патрулируют возле южных границ Одесской области. Также мы писали, что из Черного моря достали мужчину, который едва не утонул.