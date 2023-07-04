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Пішки з Херсону до Одеси із собакою: зоозахисники з'ясували, чому так сталося

4 липня 2023 18:00
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Анна Мурадова
Редактор
Пішки з Херсону до Одеси із собакою: зоозахисники з'ясували, чому так сталося
Врятований собака на одеському вокзалі. Фото: UAnimals
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нещодавно з’явилась новина про чоловіка, який разом зі своєю собакою три дні пішки йшов із затопленої Херсонщини. UAnimals зайнявся розслідуванням ситуації, пов'язаної з тим, чому його разом із собакою не допустили до евакуаційного автобуса.

Нові подробиці опублікували на сторінці в facebook UAnimals.

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Виявилося, що чоловік звернувся до місцевих волонтерів з запитанням про можливість проїзду в автобусі разом зі своєю собакою. Однак, коли йому повідомили, що для собаки необхідно мати намордник, він вирішив самостійно подолати шлях до Одеси пішки, не намагаючись зайти в автобус або інший транспортний засіб.

"Ви, напевно, хочете запитати, чому він не купив намордника, або не попросив, або ще щось. Так, він не купив і не попросив, бо просто не мав на це моральних сил. Його дружину та п'ятирічну доньку вбило ракетою, яка прилетіла в будинок", — написала зоозахисниця Яна Тітаренко. 

На цю ситуацію відреагувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Ірина Верещук. Вона заявила, що прийнято рішення допускати людей разом із тваринами до автобусів та поїздів, оскільки цей фактор може утримувати людей в небезпечних місцях.

"Цей випадок є надзвичайно прикрим і дивно, що людина йшла 3 дні, як мені розповіли мої підлеглі, пішки й ніхто йому не допоміг", — розповіла Верещук. 

Волонтери в Одесі вже допомогли чоловіку з пошуком житла, відновленням документів та всім необхідним для нього та його собаки. 

Нагадаємо, з Одеського центра адопції собак вже забрали майже 150 врятованих тварин з Херсонщини, які потребували допомоги та постраждали через підрив дамби на Каховській ГЕС. Попри це, притулок все ще має на своєму утриманні котів і собак, які активно шукають нових власників. 

Ті, хто бажає допомогти волонтерам або взяти тварину з притулку, можуть зв'язатися з Яною Тітаренко через її  особисту сторінку  у Facebook або відвідати сторінки громадських організацій Animal SOS Odesa та "Закон природи" у Facebook. (сторінки у Instagram:  Animal SOS Odesa та "Закон природи").

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