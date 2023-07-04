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Пешком из Херсона в Одессу с собакой: зоозащитники выяснили, почему так произошло

4 июля 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пешком из Херсона в Одессу с собакой: зоозащитники выяснили, почему так произошло
Спасенная собака на одесском вокзале. Фото: UAnimals
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Недавно появилась новость о мужчине, который вместе со своей собакой три дня пешком уходил из затопленной Херсонской области. UAnimals занялся расследованием ситуации, связанной с тем, почему его вместе с собакой не допустили в эвакуационный автобус.

Новые подробности опубликовали на странице facebook UAnimals.

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Оказалось, что мужчина обратился к местным волонтерам с вопросом о возможности проезда в автобусе вместе со своей собакой. Однако когда ему сообщили, что для собаки необходимо иметь намордник, он решил самостоятельно преодолеть путь в Одессу пешком, не пытаясь зайти в автобус или другое транспортное средство.

"Вы, наверное, хотите спросить, почему он не купил намордника, или не попросил, или еще что-то. Да, он не купил и не попросил, потому что просто не имел на это моральных сил. Его жену и пятилетнюю дочь убило ракетой, которая прилетела в дом", — написала зоозащитница Яна Титаренко.

На эту ситуацию отреагировала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Ирина Верещук. Она заявила, что принято решение допускать людей вместе с животными в автобусы и поезда, поскольку этот фактор может содержать людей в опасных местах.

"Этот случай чрезвычайно досадный и странно, что человек шел 3 дня, как мне рассказали мои подчиненные, пешком и никто ему не помог", — рассказала Верещук.

Волонтеры в Одессе уже помогли мужчине с поиском жилья, восстановлением документов и всем необходимым для него и его собаки.

Напомним, из Одесского центра адопции собак уже забрали почти 150 спасенных животных из Херсона, которые нуждались в помощи и пострадали из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Несмотря на это, убежище все еще имеет на своем содержании кошек и собак, активно ищущих новых владельцев.

Желающие помочь волонтерам или взять животное из приюта могут связаться с Яной Титаренко через ее личную страницу в Facebook или посетить страницы общественных организаций Animal SOS Odesa и "Закон природы" в Facebook. (страницы в Instagram: Animal SOS Odesa и "Закон природы").

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