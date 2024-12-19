Помер легкоатлет Олізаренко

Спортсмен Сергій Олізаренко під час змагань. Фото: НОК

У середу, 18 грудня, в Одесі помер легкоатлет і учасник Олімпійських ігор Сергій Олізаренко. Йому був 71 рік. Більшу частину свого життя він присвятив спорту й досяг значних успіхів.

Про це повідомили в Одеському відділенні Національного олімпійського комітету.

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Сергій Олізаренко народився у Миколаєві, але з 1968 року жив у Одесі. Спортом почав займатися ще у дитинстві. Сергій Олізаренко займався легкою атлетикою й спеціалізувався на бігу на 3 км з перешкодами. У 1980 році спортсмен взяв участь в Олімпійських іграх. Він посів третє місце з результатом 8.34,2 та кваліфікувався до півфіналу. Але через травму не зміг стартувати.

Прощання з Сергієм Олізаренком відбудеться у суботу, 21 грудня, о 10:30 у Свято-Успенському кафедральному соборі (Преображенська, 70).

Новини.LIVE висловлюють щире співчуття рідним і близьким померлого.

Нагадаємо, на Одещині десятикласник помер на уроці фізкультури. Раніше ми повідомляли, що після важкої хвороби на 69-му році пішов з життя одеський тренер з фігурного катання на ковзанах Георгій Старков. Він понад двадцять років працював тренером-викладачем у школі "Крижинка".