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Ушел из жизни легендарный одесский спортсмен

19 декабря 2024 10:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Умер легкоатлет Олизаренко
Спортсмен Сергей Олизаренко во время соревнований. Фото: НОК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В среду, 18 декабря, в Одессе умер легкоатлет и участник Олимпийских игр Сергей Олизаренко. Ему был 71 год. Большую часть своей жизни он посвятил спорту и достиг значительных успехов.

Об этом сообщили в Одесском отделении Национального олимпийского комитета.

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Что известно о спортсмене

Сергей Олизаренко родился в Николаеве, но с 1968 года жил в Одессе. Спортом начал заниматься еще в детстве. Сергей Олизаренко занимался легкой атлетикой и специализировался на беге на 3 км с препятствиями. В 1980 году спортсмен принял участие в Олимпийских играх. Он занял третье место с результатом 8.34,2 и квалифицировался в полуфинале. Но из-за травмы не смог стартовать.

Прощание с Сергеем Олизаренко состоится в субботу, 21 декабря, в 10:30 в Свято-Успенском кафедральном соборе (Преображенская, 70).

Новини.LIVE выражают искреннее соболезнование родным и близким умершего.

Напомним, в Одесской области десятиклассник умер на уроке физкультуры. Ранее мы сообщали, что после тяжелой болезни на 69-м году ушел из жизни одесский тренер по фигурному катанию на коньках Георгий Старков. Он более двадцати лет работал тренером-преподавателем в школе "Льдинка".

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