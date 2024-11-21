Помер тренер одеської "Крижинки" Георгій Старков

Тренер Георгій Старков з вихованками. Фото: Facebook

Після важкої хвороби на 69-му році помер одеський тренер з фігурного катання на ковзанах Георгій Старков. Він понад двадцять років працював тренером-викладачем у школі "Крижинка".

Про це повідомили у Федерації фігурного катання України.

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Час і місце прощання з Георгієм Старковим повідомлять пізніше.

Що відомо про тренера

Георгій Старков свого часу сам успішно виступав на льоду й заслужив звання майстра спорту СРСР. Згодом, ставши тренером, він виховав декілька поколінь майстрів спорту України, призерів національних чемпіонатів та кубкових турнірів, учасників Гран прі й Олімпійських ігор.

"Ставши тренером, Георгій Старков вчив своїх учнів не лише фігурному катанню, але й був наставником у суто життєвих ситуаціях. Вчив робити правильні висновки, думати і аналізувати, ніколи не здаватися і завжди рухатися вперед. Георгій Леонідович був взірцем для своїх колег, улюбленцем дітей і просто гарною людиною", — зазначили у Федерації.

Останнім часом Георгій Старков важко хворів, пережив декілька операцій та курсів лікування.

Новини.LIVE висловлюють співчуття рідним і близьким покійного.

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