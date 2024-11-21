Умер тренер одесской "Льдинки" Георгий Старков

Тренер Георгий Старков с воспитанницами. Фото: Facebook

После тяжелой болезни на 69-м году умер одесский тренер по фигурному катанию на коньках Георгий Старков. Он более двадцати лет работал тренером-преподавателем в школе "Льдинка".

Об этом сообщили в Федерации фигурного катания Украины.

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Время и место прощания с Георгием Старковым сообщат позже.

Что известно о тренере

Георгий Старков в свое время сам успешно выступал на льду и заслужил звание мастера спорта СССР. Впоследствии, став тренером, он воспитал несколько поколений мастеров спорта Украины, призеров национальных чемпионатов и кубковых турниров, участников Гран-при и Олимпийских игр.

"Став тренером, Георгий Старков учил своих учеников не только фигурному катанию, но и был наставником в сугубо жизненных ситуациях. Учил делать правильные выводы, думать и анализировать, никогда не сдаваться и всегда двигаться вперед. Георгий Леонидович был образцом для своих коллег, любимцем детей и просто хорошим человеком", — отметили в Федерации.

В последнее время Георгий Старков тяжело болел, пережил несколько операций и курсов лечения.

Новини.LIVE выражают соболезнования родным и близким покойного.

Напомним, что в ноябре ушел из жизни епископ Бронислав Бернацкий, который в течение восемнадцати лет возглавлял католическую церковь в Одессе. Раньше мы сообщали о смерти застройщика Аднана Кивана.