Після збиття трьох російських Су-34 допомоги від Заходу буде більше, — Братчук

Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Збиття російських літаків Су-34 має потенціал посилити підтримку Заходу щодо постачання військового обладнання та техніки для України. Адже навіть інформацію про підготовку до такої операції ніхто не міг передбачити.

Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ситуація надзвичайно класнюча. Це також говорить і про впевненість наших військових у своїх діях, адже про (підготовку до операції. – Ред.) ніхто не знав і не міг знати", — заявив речник Української добровольчої армії Південь.

Він також зазначив, що можна очікувати ще позитивних новин в найближчому майбутньому.

Збиття "Су-34"

22 грудня сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Після чого окупанти почали утримуються від активного використання керованих авіабомб

Допомога від Заходу

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав законопроєкт виділення коштів на оборонну політику Сполучених Штатів. Окрім усього іншого він передбачає і допомогу Україні.

Також ми повідомляли, що Німеччина оновила список військової допомоги, яку передала України. Зокрема, Берлін передав Києву додаткові зенітні установки Gepard.

Додамо, Російська Федерація може атакувати країни Європи взимку 2024/25 року. Таке припущення зробили в одній з європейських розвідок.

