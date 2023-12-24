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После сбития трех российских Су-34 помощи от Запада будет больше, — Братчук

24 декабря 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
После сбития трех российских Су-34 помощи от Запада будет больше, — Братчук
Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сбитие российских самолетов Су-34 имеет потенциал усилить поддержку Запада по поставке военного оборудования и техники для Украины. Потому как даже информацию о подготовке к такой операции никто не мог предугадать.

Об этом в эфире марафона "Мы - Украина" рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Ситуация чрезвычайно классная. Это также говорит и об уверенности наших военных в своих действиях, ведь о (подготовке к операции. – Ред.) никто не знал и не мог знать", — заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг.

Он также отметил, что можно ожидать еще положительных новостей в обозримом будущем.

Сбитие Су-34

22 декабря силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34. После чего оккупанты стали воздерживаться от активного использования управляемых авиабомб.

Помощь от Запада

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении средств на оборонную политику Соединенных Штатов. Кроме всего прочего, он предусматривает и помощь Украине.

Также мы сообщали, что Германия обновила список военной помощи, переданной Украине. В частности, Берлин передал Киеву дополнительные зенитные установки Gepard.

Российская Федерация может атаковать страны Европы зимой 2024/25 года. Такое предположение было сделано в одной из европейских разведок.

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