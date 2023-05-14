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Після жартів про мера Одеси, чоловік залишився без роботи

14 травня 2023 13:25
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Беженар Тетяна
журналіст
Після жартів про мера Одеси, чоловік залишився без роботи
Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одесит записав жартівливе відео про одеського міського голову Геннадія Труханова. Наступного дня, МАФ, у якому він працював, продали.

Відповідне відео він розмістив у соціальних мережах.

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Чоловік записав відео, в якому збирав найнеобхідніше, на його думку, для міського голови, якому обрали запобіжний захід.

"Сьогодні зранку подзвонили й сказали, щоб через два тижні ми звільнили МАФ, бо його начебто продали. Це сталося після того, як я записав відео про Труханова", — розказав одесит.

На думку чоловіка, терміновий продаж МАФу пов'язаний саме із відео, яке він напередодні розмістив.

Зазначимо, ВАКС мав розглянути апеляційну заяву адвокатів Труханова, щодо обраного раніше йому запобіжного заходу. Втім засідання перенесли на наступний тиждень. Міський голова проходить по "справі Краяну". Його й ще шість чиновників звинувачують у заволодінні 93 млн гривень із бюджету Одеси. Угоду замаскували під придбання для потреб міста будівлі за завищеною вартістю. Сплачені гроші чиновники планували легалізувати.

Нагадаємо,  мережею почала ширитись інформація, що міський голова Одеси "втік до Москви". Труханов вважає, що за такі жарти потрібно відповідати. 

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