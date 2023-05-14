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После шуток о мэре Одессы мужчина остался без работы

14 мая 2023 13:25
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
После шуток о мэре Одессы мужчина остался без работы
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Одессит записал шутливое видео об одесском городском голове Геннадии Труханове. На следующий день МАФ, в котором он работал, продали.

Соответствующее видео он разместил в социальных сетях.

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Мужчина записал видео, в котором собирал самое необходимое, по его мнению, для городского головы, которому избрали меру пресечения.

"Сегодня утром позвонили и сказали, чтобы через две недели мы освободили МАФ, потому что его вроде бы продали. Это произошло после того, как я записал видео о Труханове", — рассказал одессит.

По мнению мужчины, срочная продажа МАФа связана именно с видео, которое он накануне разместил.

Отметим, ВАКС должен был рассмотреть апелляционное заявление адвокатов Труханова относительно избранной ранее ему меры пресечения. Впрочем, заседание перенесли на следующую неделю. Городской голова проходит по "делу Краяна". Его и еще шесть чиновников обвиняют в завладении 93 млн гривен из бюджета Одессы. Соглашение замаскировали под покупку для нужд города здания по завышенной стоимости. Уплаченные деньги чиновники планировали легализовать.

Напомним, сетью начала распространяться информация, что городской голова Одессы "убежал в Москву". Труханов считает, что за такие шутки нужно отвечать.

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