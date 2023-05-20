Піца для ППО: в Одесі жінки приготували смаколики для захисників

Жінка готує піци для захисників. Фото: Одеська міська рада

З метою висловити вдячність та підтримку нашим захисникам, жінки з терцентру соціальної допомоги Київського району та середньої школи №27 взялися за кулінарні навички. Вони приготували піци для бійців.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Всього було приготовлено понад 400 піц. Кожна з них була упакована в коробку з побажаннями та вдячністю, і передана до підрозділів ППО, які працюють у нашому регіоні.

"Ми хочемо, щоб ви відчували, що ми завжди поруч із вами і дуже вдячні вам! Все буде Україна!", — сказала директорка ЗОШ №27 Христина Тамбовська.

Жінки готують піци для захисників. Фото: Одеська міська рада

Приготовлені піци для ЗСУ. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, кожен тиждень одеські ресторатори відправляють на передову лінію понад 500-600 пакетів з дегідратованими продуктами. Тим самим захисники можуть за 10 хвилин "приготування" насолодитись гарячим смачним борщем і не тільки.

Зазначимо, в Одесі нагородили бійців, волонтерів, благодійників, водіїв і не тільки президентською відзнакою. На жаль, не всі отримали нагороду самостійно — деяким героям її вручали посмертно.