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Пицца для ПВО: в Одессе женщины приготовили вкусности для защитников

20 мая 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пицца для ПВО: в Одессе женщины приготовили вкусности для защитников
Женщина готовит пиццу для защитников. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С целью выразить благодарность и поддержку нашим защитникам женщины из терцентра социальной помощи Киевского района и средней школы №27 взялись за кулинарные навыки. Они приготовили пиццы для бойцов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Всего было приготовлено более 400 пицц. Каждая из них была упакована в коробку с пожеланиями и благодарностью и передана в подразделения ПВО, работающие в нашем регионе.

"Мы хотим, чтобы вы чувствовали, что мы всегда рядом с вами и очень благодарны вам! Все будет Украина!", — сказала директор ООШ №27 Кристина Тамбовская.

Женщины готовят пиццу для защитников. Фото: Одесский городской совет
Женщины готовят пиццу для защитников. Фото: Одесский городской совет
Приготовлены пиццы для ВСУ. Фото: Одесский городской совет
Приготовлены пиццы для ВСУ. Фото: Одесский городской совет

Напомним, каждую неделю одесские рестораторы отправляют на передовую линию более 500-600 пакетов с дегидратированными продуктами. Тем самым защитники могут за 10 минут "приготовления" насладиться горячим вкусным борщом и не только.

Отметим, в Одессе наградили бойцов, волонтеров, благотворителей, водителей и не только президентским отличием. К сожалению, не все получили награду самостоятельно — некоторым героям ее вручали посмертно.

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