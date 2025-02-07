Одеську область може частково потопити - подробиці

Підтоплення міста. Фото ілюстративне: comments.ua

Через 20-30 років Південь одеської області може затопити через гобальне потепління. У небезпеці перебуватимуть Білгород-Дністровський та Ізмаїльський райони.

Про це повідомив професор Національної академії наук Сергій Степанченко.

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Що саме затопить

Під загрозою затоплення деякі населені пункти Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів, зокрема Вилкове, території Кароліно-Бугазької та Будацької кіс, а також частина Білгорода-Дністровського, що знаходиться за Аккерманською фортецею. Крім того, вся площа Нижньодністровського національного природного парку теж опиниться під водою.

Причини

Такий природний катаклізм може статися через підвищення рівня Світового океану, який щорічно піднімається приблизно на 3-3,5 міліметрів. Причиною цієї тенденції є глобальні кліматичні зміни, які будуть продовжуватися тривалий час. До того ж у північно-західній частині узбережжя Чорного моря кожен рік на 1 мм опускається ґрунт. Дослідження, які проводяться за кордоном, свідчать про те, що трансформації берегової лінії в межах Одеської області будуть доволі вагомі.

"На кожний сантиметр підйому Чорного моря берегова лінія відступає на 20-30 сантиметрів. Через це мають суттєво посилюватися зсувні процеси на узбережжі. Як бачимо, ситуація критична", — каже Сергій Степанченко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диких гусів на Одещині. А також про мазут у Чорному морі.

