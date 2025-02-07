Одесскую область может частично потопить - подробности

Подтопление города. Фото иллюстративное: comments.ua

Через 20-30 лет Юг одесской области может затопить из-за глобального потепления. В опасности будут находиться Белгород-Днестровский и Измаильский районы.

Об этом сообщил профессор Национальной академии наук Сергей Степанченко.

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Под угрозой затопления некоторые населенные пункты Измаильского и Белгород-Днестровского районов, в частности Вилково, территории Каролино-Бугазской и Будакской кос, а также часть Белгорода-Днестровского, что находится за Аккерманской крепостью. Кроме того, вся площадь Нижнеднестровского национального природного парка тоже окажется под водой.

Причины

Такой природный катаклизм может произойти из-за повышения уровня Мирового океана, который ежегодно поднимается примерно на 3-3,5 миллиметров. Причиной этой тенденции являются глобальные климатические изменения, которые будут продолжаться длительное время. К тому же в северо-западной части побережья Черного моря каждый год на 1 мм опускается почва. Исследования, проводимые за рубежом, свидетельствуют о том, что трансформации береговой линии в пределах Одесской области будут довольно весомые.

"На каждый сантиметр подъема Черного моря береговая линия отступает на 20-30 сантиметров. Из-за этого должны существенно усиливаться оползневые процессы на побережье. Как видим, ситуация критическая", — говорит Сергей Степанченко.

Напомним, недавно мы писали о диких гусях в Одесской области. А также о мазуте в Черном море.