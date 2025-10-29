Опустелювання півдня України: причини, наслідки, рішення

Пустеля на півдні. Фото: Державна екологічна інспекція

Південні області України — Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька — опинилися на межі опустелювання. Колись родючі степи стрімко втрачають вологу й зелені насадження. Ці процеси загрожують не лише природі, а й продовольчій безпеці всієї країни.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південного регіону.

Опестелювання півдня

Останні роки клімат на півдні України стає все суворішим. Через спеку, вітер і нестачу вологи земля буквально тріскається. До природних факторів додаються людські — надмірне землеробство, вирубка лісосмуг і знищення екосистем. Екологи зазначають, що після руйнування Каховського водосховища у 2023 році південні регіони втратили головне джерело зрошення. Ґрунти без води висушуються, зменшується врожайність, гинуть рослини, а з часом — і тварини, що ними живляться.

Супутникові знімки показують, що навколо Олешківських пісків щороку зростає площа безплідних земель. А в Бессарабії пилові бурі вже стали звичним явищем, особливо в Ізмаїльському та Болградському районах.

Як зарадити

Фахівці наголошують що зупинити деградацію ґрунтів ще можливо. Для цього потрібно відновлювати лісосмуги, раціонально використовувати воду, впроваджувати ґрунтозахисні технології та екологічні методи зрошення. Збереження південних земель — це не лише екологічне питання, а гарантія того, що Україна зможе зберегти свій аграрний потенціал і продовольчу безпеку.

