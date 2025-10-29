Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Південь України стає пустелею — які причини та наслідки

Південь України стає пустелею — які причини та наслідки

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 11:20
Оновлено: 11:05
Опустелювання півдня України: причини, наслідки, рішення
Пустеля на півдні. Фото: Державна екологічна інспекція

Південні області України — Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька — опинилися на межі опустелювання. Колись родючі степи стрімко втрачають вологу й зелені насадження. Ці процеси загрожують не лише природі, а й продовольчій безпеці всієї країни.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південного регіону.

Реклама
Читайте також:

Опестелювання півдня

Останні роки клімат на півдні України стає все суворішим. Через спеку, вітер і нестачу вологи земля буквально тріскається. До природних факторів додаються людські — надмірне землеробство, вирубка лісосмуг і знищення екосистем. Екологи зазначають, що після руйнування Каховського водосховища у 2023 році південні регіони втратили головне джерело зрошення. Ґрунти без води висушуються, зменшується врожайність, гинуть рослини, а з часом — і тварини, що ними живляться.

Супутникові знімки показують, що навколо Олешківських пісків щороку зростає площа безплідних земель. А в Бессарабії пилові бурі вже стали звичним явищем, особливо в Ізмаїльському та Болградському районах.

Як зарадити

Фахівці наголошують що зупинити деградацію ґрунтів ще можливо. Для цього потрібно відновлювати лісосмуги, раціонально використовувати воду, впроваджувати ґрунтозахисні технології та екологічні методи зрошення. Збереження південних земель — це не лише екологічне питання, а гарантія того, що Україна зможе зберегти свій аграрний потенціал і продовольчу безпеку.

Нагадаємо, ми писали, що еколог підрахували кількість пластику в океані. Також ми писали, що на Одещині планують збудувати першу плавучу електростанцію.

 

Одеса Одеська область пустеля Херсонська область Миколаївська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації