Опустынивание юга Украины: причины, последствия, решения

Пустыня на юге. Фото: Государственная экологическая инспекция

Южные области Украины — Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская — оказались на грани опустынивания. Некогда плодородные степи стремительно теряют влагу и зеленые насаждения. Эти процессы угрожают не только природе, но и продовольственной безопасности всей страны.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Южного региона.

Реклама

Читайте также:

Опестеливание юга

Последние годы климат на юге Украины становится все более суровым. Из-за жары, ветра и недостатка влаги земля буквально трескается. К природным факторам добавляются человеческие — чрезмерное земледелие, вырубка лесополос и уничтожение экосистем. Экологи отмечают, что после разрушения Каховского водохранилища в 2023 году южные регионы потеряли главный источник орошения. Почвы без воды высушиваются, уменьшается урожайность, гибнут растения, а со временем — и животные, которые ими питаются.

Реклама

Спутниковые снимки показывают, что вокруг Алешковских песков ежегодно растет площадь бесплодных земель. А в Бессарабии пылевые бури уже стали привычным явлением, особенно в Измаильском и Болградском районах.

Как помочь

Специалисты отмечают, что остановить деградацию почв еще возможно. Для этого нужно восстанавливать лесополосы, рационально использовать воду, внедрять почвозащитные технологии и экологические методы орошения. Сохранение южных земель - это не только экологический вопрос, а гарантия того, что Украина сможет сохранить свой аграрный потенциал и продовольственную безопасность.

Реклама

Напомним, мы писали, что эколог подсчитали количество пластика в океане. Также мы писали, что в Одесской области планируют построить первую плавучую электростанцию.