Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса Юг Украины становится пустыней — какие причины и последствия

Юг Украины становится пустыней — какие причины и последствия

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 11:20
обновлено: 11:05
Опустынивание юга Украины: причины, последствия, решения
Пустыня на юге. Фото: Государственная экологическая инспекция

Южные области Украины — Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская — оказались на грани опустынивания. Некогда плодородные степи стремительно теряют влагу и зеленые насаждения. Эти процессы угрожают не только природе, но и продовольственной безопасности всей страны.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Южного региона.

Реклама
Читайте также:

Опестеливание юга

Последние годы климат на юге Украины становится все более суровым. Из-за жары, ветра и недостатка влаги земля буквально трескается. К природным факторам добавляются человеческие — чрезмерное земледелие, вырубка лесополос и уничтожение экосистем. Экологи отмечают, что после разрушения Каховского водохранилища в 2023 году южные регионы потеряли главный источник орошения. Почвы без воды высушиваются, уменьшается урожайность, гибнут растения, а со временем — и животные, которые ими питаются.

Реклама

Спутниковые снимки показывают, что вокруг Алешковских песков ежегодно растет площадь бесплодных земель. А в Бессарабии пылевые бури уже стали привычным явлением, особенно в Измаильском и Болградском районах.

Как помочь

Специалисты отмечают, что остановить деградацию почв еще возможно. Для этого нужно восстанавливать лесополосы, рационально использовать воду, внедрять почвозащитные технологии и экологические методы орошения. Сохранение южных земель - это не только экологический вопрос, а гарантия того, что Украина сможет сохранить свой аграрный потенциал и продовольственную безопасность.

Реклама

Напомним, мы писали, что эколог подсчитали количество пластика в океане. Также мы писали, что в Одесской области планируют построить первую плавучую электростанцию.

 

Одесса Одесская область пустыня Херсонская область Николаевская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации