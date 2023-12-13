Північні країни створили морську коаліцію для захисту Чорного моря, — ВМС

Британський тральник типу Sandown. Фото: ВМС Естонії

Велика Британія та Норвегія створили морську коаліцію для захисту українського Чорноморського узбережжя. Йдеться не лише про кораблі, але й про забезпечення необхідним озброєнням морську піхоту.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

За його словами, ця коаліція створена за ініціативи Великої Британії та Норвегії. Її основна мета — це підвищення бойових спроможностей військово-морського флоту України.

"Це досить розгорнута програма. Це питання безпосередньо надання певних одиниць озброєння корабельного складу та сухопутного компонента. В цілому все, що повʼязано з безпекою у Чорноморському регіоні", — сказав речник ВМС.

Створюють видимість могутності у Чорному морі

Нагадаємо, Росія "розконсервувала" старий проєкт будівництва малих ракетних кораблів типу "Каракурт". Таким чином, ворог намагається збільшити кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі та створити видимість боєздатного флоту.

Додамо, станом на сьогодні, 13 грудня, ворог залишає свою присутність у Чорному морі, попри густий туман. Наразі на бойовому чергуванні перебувають патрульні кораблі, ракетоносії заведені у пункти базування у Криму.