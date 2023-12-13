Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Північні країни створили морську коаліцію для захисту Чорного моря, — ВМС arrow

Північні країни створили морську коаліцію для захисту Чорного моря, — ВМС

13 грудня 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Північні країни створили морську коаліцію для захисту Чорного моря, — ВМС
Британський тральник типу Sandown. Фото: ВМС Естонії
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Велика Британія та Норвегія створили морську коаліцію для захисту українського Чорноморського узбережжя. Йдеться не лише про кораблі, але й про забезпечення необхідним озброєнням морську піхоту.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

За його словами, ця коаліція створена за ініціативи Великої Британії та Норвегії. Її основна мета — це підвищення бойових спроможностей військово-морського флоту України. 

"Це досить розгорнута програма. Це питання безпосередньо надання певних одиниць озброєння корабельного складу та сухопутного компонента. В цілому все, що повʼязано з безпекою у Чорноморському регіоні", — сказав речник ВМС. 

Створюють видимість могутності у Чорному морі

Нагадаємо, Росія "розконсервувала" старий проєкт будівництва малих ракетних кораблів типу "Каракурт". Таким чином, ворог намагається збільшити кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі та створити видимість боєздатного флоту.

Додамо, станом на сьогодні, 13 грудня, ворог залишає свою присутність у Чорному морі, попри густий туман. Наразі на бойовому чергуванні перебувають патрульні кораблі, ракетоносії заведені у пункти базування у Криму. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі