Северные страны создали морскую коалицию для защиты Черного моря, — ВМС
Великобритания и Норвегия создали морскую коалицию по защите украинского Черноморского побережья. Речь идет не только о кораблях, но и об обеспечении необходимым вооружением морской пехоты.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
По его словам, эта коалиция создана по инициативе Великобритании и Норвегии. Ее основная цель — повышение боевых способностей военно-морского флота Украины.
"Это достаточно развернутая программа. Это вопрос непосредственно предоставления определенных единиц вооружения корабельного состава и сухопутного компонента. В целом все, что связано с безопасностью в Черноморском регионе", — сказал спикер ВМС.
Создают видимость могущества в Черном море
Напомним, Россия "расконсервировала" старый проект строительства малых ракетных кораблей типа "Каракурт". Таким образом, враг пытается увеличить количество носителей "Калибров" в Черном море и создать видимость боеспособного флота.
Добавим, по состоянию на сегодняшний день, 13 декабря, враг покидает свое присутствие в Черном море, несмотря на густой туман. На боевом дежурстве находятся патрульные корабли, ракетоносители заведены в пункты базирования в Крыму.
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