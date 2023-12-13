Северные страны создали морскую коалицию для защиты Черного моря, — ВМС

Британский тральник типа Sandown. Фото: ВМС Эстонии

Великобритания и Норвегия создали морскую коалицию по защите украинского Черноморского побережья. Речь идет не только о кораблях, но и об обеспечении необходимым вооружением морской пехоты.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, эта коалиция создана по инициативе Великобритании и Норвегии. Ее основная цель — повышение боевых способностей военно-морского флота Украины.

"Это достаточно развернутая программа. Это вопрос непосредственно предоставления определенных единиц вооружения корабельного состава и сухопутного компонента. В целом все, что связано с безопасностью в Черноморском регионе", — сказал спикер ВМС.

Создают видимость могущества в Черном море

Напомним, Россия "расконсервировала" старый проект строительства малых ракетных кораблей типа "Каракурт". Таким образом, враг пытается увеличить количество носителей "Калибров" в Черном море и создать видимость боеспособного флота.

Добавим, по состоянию на сегодняшний день, 13 декабря, враг покидает свое присутствие в Черном море, несмотря на густой туман. На боевом дежурстве находятся патрульные корабли, ракетоносители заведены в пункты базирования в Крыму.