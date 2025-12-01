План Трампа щодо України: чи можливе швидке завершення війни та ризики переговорів

Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб

На тлі обговорень про "мирний план" Дональда Трампа лунають прогнози щодо того, яким може бути розвиток подій в Україні у найближчі місяці. Попри заяви про швидке завершення бойових дій, ситуація лишається складною та непередбачуваною. Переговорний процес може нести високі ризики для безпеки України.

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським політологом Михайлом Шабановим.

Припинення вогню

Експерт зазначає, що найсприятливішим варіантом був би так званий "сценарій Трампа" — швидке завершення активної фази війни та підписання угоди вже найближчим часом. Проте ймовірність такого перебігу подій він оцінює як низьку, зважаючи на непостійність рішень американського президента та його звичку змінювати раніше озвучені терміни. Трамп неодноразово заявляв, що може "закінчити війну" за 24 години або за сто днів, однак ці заяви не були підкріплені реальними кроками.

"Наразі, скоріш за все, ми будемо мати довгий переговорний процес із тяжкими обстрілами нашої інфраструктури. Це намагання тиснути на нас, щоб суспільство почало тиснути на владу. Непідписання можливе, якщо жодна зі сторін — передусім українська та російська — не матиме точок дотику в позиціях", — зазначає експерт.

Подальший перебіг подій

Подальша ситуація залежатиме від двох ключових чинників: здатності України утримувати позиції на фронті та впливу партнерів на політичні й психологічні аспекти майбутніх переговорів. За оцінками експерта, попереду — складний період, у якому кожен військовий удар і кожне дипломатичне рішення відіграватимуть роль у великій геополітичній грі.

Очікується, що переговори, якщо вони розпочнуться, триватимуть довго. Вони супроводжуватимуться тиском на Україну як на полі бою, так і в інформаційному просторі.

"Стратегічно російська сторона не зацікавлена в припиненні бойових дій повністю. Вона зацікавлена в перемирі, первному перепочинку, відновленні сил. Ось у цьому вона зацікавлена", — підсумував Михайло Шабанов.

