Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса План Трампу по Україні — наскільки реальне закінчення війни

План Трампу по Україні — наскільки реальне закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 14:55
План Трампа щодо України: чи можливе швидке завершення війни та ризики переговорів
Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб

На тлі обговорень про "мирний план" Дональда Трампа лунають прогнози щодо того, яким може бути розвиток подій в Україні у найближчі місяці. Попри заяви про швидке завершення бойових дій, ситуація лишається складною та непередбачуваною. Переговорний процес може нести високі ризики для безпеки України.

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським політологом Михайлом Шабановим.

Реклама
Читайте також:

Припинення вогню

Експерт зазначає, що найсприятливішим варіантом був би так званий "сценарій Трампа" — швидке завершення активної фази війни та підписання угоди вже найближчим часом. Проте ймовірність такого перебігу подій він оцінює як низьку, зважаючи на непостійність рішень американського президента та його звичку змінювати раніше озвучені терміни. Трамп неодноразово заявляв, що може "закінчити війну" за 24 години або за сто днів, однак ці заяви не були підкріплені реальними кроками.

"Наразі, скоріш за все, ми будемо мати довгий переговорний процес із тяжкими обстрілами нашої інфраструктури. Це намагання тиснути на нас, щоб суспільство почало тиснути на владу. Непідписання можливе, якщо жодна зі сторін — передусім українська та російська — не матиме точок дотику в позиціях", — зазначає експерт.

Подальший перебіг подій

Подальша ситуація залежатиме від двох ключових чинників: здатності України утримувати позиції на фронті та впливу партнерів на політичні й психологічні аспекти майбутніх переговорів. За оцінками експерта, попереду — складний період, у якому кожен військовий удар і кожне дипломатичне рішення відіграватимуть роль у великій геополітичній грі.

Очікується, що переговори, якщо вони розпочнуться, триватимуть довго. Вони супроводжуватимуться тиском на Україну як на полі бою, так і в інформаційному просторі.

"Стратегічно російська сторона не зацікавлена в припиненні бойових дій повністю. Вона зацікавлена в перемирі, первному перепочинку, відновленні сил. Ось у цьому вона зацікавлена", — підсумував Михайло Шабанов.

Нагадаємо, ми повідоммляли про те, чому Росія посилює обстріли Одеси. Також ми писали про те, що буде з окупованими територіями у разі прийняття мирного плану Трампа.

Одеса Дональд Трамп Одеська область Новини Одеси План перемоги України мирний план
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації