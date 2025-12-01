Видео
Главная Одесса План Трампа по Украине — насколько реально окончание войны

План Трампа по Украине — насколько реально окончание войны

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 14:55
План Трампа по Украине: возможно ли быстрое завершение войны и риски переговоров и возможные риски
Боевые действия на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб

На фоне обсуждений о "мирном плане" Дональда Трампа звучат прогнозы относительно того, каким может быть развитие событий в Украине в ближайшие месяцы. Несмотря на заявления о скором завершении боевых действий, ситуация остается сложной и непредсказуемой. Переговорный процесс может нести высокие риски для безопасности Украины.

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским политологом Михаилом Шабановым.

Читайте также:

Прекращение огня

Эксперт отмечает, что самым благоприятным вариантом был бы так называемый "сценарий Трампа" — быстрое завершение активной фазы войны и подписание соглашения уже в ближайшее время. Однако вероятность такого хода событий он оценивает как низкую, учитывая непостоянство решений американского президента и его привычку менять ранее озвученные сроки. Трамп неоднократно заявлял, что может "закончить войну" за 24 часа или за сто дней, однако эти заявления не были подкреплены реальными шагами.

"Сейчас, скорее всего, мы будем иметь долгий переговорный процесс с тяжелыми обстрелами нашей инфраструктуры. Это попытка давить на нас, чтобы общество начало давить на власть. Неподписание возможно, если ни одна из сторон - прежде всего украинская и российская - не будет иметь точек соприкосновения в позициях", — отмечает эксперт.

Дальнейший ход событий

Дальнейшая ситуация будет зависеть от двух ключевых факторов: способности Украины удерживать позиции на фронте и влияния партнеров на политические и психологические аспекты будущих переговоров. По оценкам эксперта, впереди — сложный период, в котором каждый военный удар и каждое дипломатическое решение будут играть роль в большой геополитической игре.

Ожидается, что переговоры, если они начнутся, будут длиться долго. Они будут сопровождаться давлением на Украину как на поле боя, так и в информационном пространстве.

"Стратегически российская сторона не заинтересована в прекращении боевых действий полностью. Она заинтересована в перемирии, первой передышке, восстановлении сил. Вот в этом она заинтересована", — подытожил Михаил Шабанов.

Напомним, мы сообщали о том, почему Россия усиливает обстрелы Одессы. Также мы писали о том, что будет с оккупированными территориями в случае принятия мирного плана Трампа.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
