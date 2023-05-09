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Побив антирекорд: експорт зерна Чорним морем знизився

9 травня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Побив антирекорд: експорт зерна Чорним морем знизився
Судно прямує в рамках "Зернового коридору". Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За тиждень роботи "зернового коридору"  з 1 по 7 травня через морські порти Одеської області було експортовано 404 тисячі тонн агропродукції. Показник експорту другий тиждень поспіль б’є антирекорди. 

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

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Слід зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 11 одиниць, як і попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. Це найнижчий показник тижневих відвантажень за цей рік.

Основні види експортованої продукції під час 39-го тижня роботи "зернового коридору" були: 

  • пшениця (41% експорту за цей період);
  • кукурудза (40%);
  • олія соняшникова (13%).

Куди експортували продовольство

Українська продукція попрямувала в країни Європи (Іспанія та Нідерланди), Азії (Бангладеш, Туреччина та Китай) та Африки (Туніс та Марокко).

Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club
Результати роботи "зернового коридору за тиждень". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Нагадаємо, вчора 8 травня, український експорт зернових продуктів знову зазнав перешкод з боку Росії. Цього разу РФ зупинила "Зернову ініціативу", не реєструючи судна на вхід та не проводячи їх інспекції.

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