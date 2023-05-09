Побил антирекорд: экспорт зерна Черным морем снизился

Судно следует в рамках "Зернового коридора". Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

За неделю работы "зернового коридора" с 1 по 7 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 404 тысяч тонн агропродукции. Показатель экспорта вторую неделю подряд бьет антирекорды.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

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Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 11 единиц, как и на прошлой неделе. Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения к клиентам и ожидают ее. Это самый низкий показатель недельных отгрузок за этот год.

Основные виды экспортируемой продукции во время 39-й недели работы "зернового коридора" были:

пшеница (41% экспорта за этот период);

кукуруза (40%);

подсолнечное масло (13%).

Куда экспортировали продовольствие

Украинская продукция отправилась в страны Европы (Испания и Нидерланды), Азии (Бангладеш, Турция и Китай) и Африки (Тунис и Марокко).

Результаты работы "зернового коридора через неделю". Фото: Ukrainian Agribusiness Club

Напомним, вчера 8 мая, украинский экспорт зерновых продуктов снова испытал препятствия со стороны России. На этот раз РФ остановила "Зерновую инициативу" , не регистрируя суда на вход и не проводя их инспекции.