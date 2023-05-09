Побил антирекорд: экспорт зерна Черным морем снизился
За неделю работы "зернового коридора" с 1 по 7 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 404 тысяч тонн агропродукции. Показатель экспорта вторую неделю подряд бьет антирекорды.
Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.
Следует отметить, что количество загруженных кораблей составляло 11 единиц, как и на прошлой неделе. Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения к клиентам и ожидают ее. Это самый низкий показатель недельных отгрузок за этот год.
Основные виды экспортируемой продукции во время 39-й недели работы "зернового коридора" были:
- пшеница (41% экспорта за этот период);
- кукуруза (40%);
- подсолнечное масло (13%).
Куда экспортировали продовольствие
Украинская продукция отправилась в страны Европы (Испания и Нидерланды), Азии (Бангладеш, Турция и Китай) и Африки (Тунис и Марокко).
Напомним, вчера 8 мая, украинский экспорт зерновых продуктов снова испытал препятствия со стороны России. На этот раз РФ остановила "Зерновую инициативу" , не регистрируя суда на вход и не проводя их инспекции.