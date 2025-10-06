Військового на Одещині оштрафували за побиття під час сварки

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

В Овідіополі під час сварки військовослужбовець побив чоловіка. Обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся і погодився на спрощений розгляд справи. Однак йому винесли вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Старший солдат, який обіймав посаду старшого навідника механізованого відділення у складі військової частини, під час сварки з іншим чоловіком завдав йому удару кулаком у обличчя. Після того, як потерпілий впав, військовий двічі його штовхнув. У результаті цих дій чоловік отримав забійну рану верхньої губи та садна на лікті й коліні. За висновком експертів, ушкодження мали скороминучий характер і відносяться до категорії легких.

У письмовій заяві обвинувачений підтвердив, що скоїв правопорушення, і попросив розглянути справу без його участі в суді. Він визнав вину повністю, зазначив, що шкодує про скоєне, та погодився на обмежене право апеляції. Потерпілий також погодився на спрощений розгляд.

Як покарали

Суд врахував, що військовослужбовець раніше не судимий, характеризується задовільно, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває. Обтяжуючих обставин не виявили, а пом’якшуючою обставиною стало щире каяття. Військовому призначили покарання у вигляді штрафу — 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що одеський суд покарав військового, який підробив документи. Також ми писали, що на Одещині покарали військового, який продавав боєприпаси з фронту.