Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Побив чоловіка під час сварки — як покарали військового з Одещини

Побив чоловіка під час сварки — як покарали військового з Одещини

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 01:30
Військового на Одещині оштрафували за побиття під час сварки
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

В Овідіополі під час сварки військовослужбовець побив чоловіка. Обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся і погодився на спрощений розгляд справи. Однак йому винесли вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Старший солдат, який обіймав посаду старшого навідника механізованого відділення у складі військової частини, під час сварки з іншим чоловіком завдав йому удару кулаком у обличчя. Після того, як потерпілий впав, військовий двічі його штовхнув. У результаті цих дій чоловік отримав забійну рану верхньої губи та садна на лікті й коліні. За висновком експертів, ушкодження мали скороминучий характер і відносяться до категорії легких.

У письмовій заяві обвинувачений підтвердив, що скоїв правопорушення, і попросив розглянути справу без його участі в суді. Він визнав вину повністю, зазначив, що шкодує про скоєне, та погодився на обмежене право апеляції. Потерпілий також погодився на спрощений розгляд.

Як покарали

Суд врахував, що військовослужбовець раніше не судимий, характеризується задовільно, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває. Обтяжуючих обставин не виявили, а пом’якшуючою обставиною стало щире каяття. Військовому призначили покарання у вигляді штрафу — 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що одеський суд покарав військового, який підробив документи. Також ми писали, що на Одещині покарали військового, який продавав боєприпаси з фронту.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації