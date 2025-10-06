Военного в Одесской области оштрафовали за избиение во время ссоры

Судейский молоток судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik

В Овидиополе во время ссоры военнослужащий избил мужчину. Обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Однако ему вынесли приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Старший солдат, занимавший должность старшего наводчика механизированного отделения в составе воинской части, во время ссоры с другим мужчиной нанес ему удар кулаком в лицо. После того, как потерпевший упал, военный дважды его толкнул. В результате этих действий мужчина получил убойную рану верхней губы и ссадины на локте и колене. По заключению экспертов, повреждения имели преходящий характер и относятся к категории легких.

В письменном заявлении обвиняемый подтвердил, что совершил правонарушение, и попросил рассмотреть дело без его участия в суде. Он признал вину полностью, отметил, что сожалеет о содеянном, и согласился на ограниченное право апелляции. Потерпевший также согласился на упрощенное рассмотрение.

Как наказали

Суд учел, что военнослужащий ранее не судим, характеризуется удовлетворительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Отягчающих обстоятельств не обнаружили, а смягчающим обстоятельством стало искреннее раскаяние. Военному назначили наказание в виде штрафа — 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, что мы сообщали, что одесский суд наказал военнослужащего, который подделал документы. Также мы писали, что в Одесской области наказали военного, который продавал боеприпасы с фронта.