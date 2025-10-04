Осуждение военного в Одесской области за продажу гранат

Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

Старший сержант Вооруженных сил Украины незаконно сбывал боевое оружие. Он дважды пытался продать гранаты и запалы в Одесском районе. За содеянное ему грозит заключение.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Военнослужащий, который служил в десантном подразделении, незаконно завладел гранатами Ф-1 и РГН вместе с запалами, объяснив это тем, что привез их как трофеи из зоны боевых действий. По данным следствия, он дважды пытался сбывать боеприпасы в Одесском районе. Первую партию, а именно две гранаты с запалами, мужчина продал вблизи торгового центра в селе Ильичанка за 4 тысячи гривен. Впоследствии он повторил попытку и сбыл еще одну гранату с запалом за 6 тысяч гривен. Обе сделки были разоблачены правоохранителями, а боеприпасы изъяты.

Как наказали

В суде военный признал свою вину и объяснил, что пошел на этот шаг из-за сложного материального положения. Учитывая его предыдущую судимость и обстоятельства дела, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы. Также постановлением суда арест на часть изъятого имущества отменен, а гранаты и их элементы постановлено уничтожить. Специальную технику, пригодную для использования, конфисковали в пользу Министерства обороны Украины.

