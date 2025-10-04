Відео
Головна Одеса Військовий продавав боєприпаси на Одещині — що вирішив суд

Військовий продавав боєприпаси на Одещині — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 01:36
Засудження військового на Одещині за продаж гранат
Молоток судді. Фото ілюстративне: freepik

Старший сержант Збройних сил України незаконно збував бойову зброю. Він двічі намагався продати гранати та запали в Одеському районі. За скоєне йому загрожує ув’язнення.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовослужбовець, який служив у десантному підрозділі, незаконно заволодів гранатами Ф-1 та РГН разом із запалами, пояснивши це тим, що привіз їх як трофеї з зони бойових дій. За даними слідства, він двічі намагався збувати боєприпаси в Одеському районі. Першу партію, а саме дві гранати з запалами, чоловік продав поблизу торгового центру в селі Ілічанка за 4 тисячі гривень. Згодом він повторив спробу та збув ще одну гранату із запалом за 6 тисяч гривень. Обидві оборудки були викриті правоохоронцями, а боєприпаси вилучено.

Як покарали

У суді військовий визнав свою провину та пояснив, що пішов на цей крок через складне матеріальне становище. Враховуючи його попередню судимість та обставини справи, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі. Також ухвалою суду арешт на частину вилученого майна скасовано, а гранати та їхні елементи постановлено знищити. Спеціальну техніку, придатну для використання, конфіскували на користь Міністерства оборони України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який допомагав ухилянтам. Також ми писали, що обвинуваченому у вбивстві активіста Ганула призначили новий термін.

Одеса суд правосуддя Одеська область Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
